У Польщі українці потрапили у ДТП: трагічно загинула 19-річна дівчина

Водій виїхав на зустрічну смугу.
У Любуському воєводстві на заході Польщі у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Загинула 19-річна пасажирка.
Про це пише Gazeta Lubuska.
Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець,виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.
У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
Нагадаємо:
- У Польщі у місті Шамотули, 24-річний українець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми.
- А у місті Катовіце у Польщі, у ДТП загинуло двоє молодих жителів Тернопільської області - 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій. Їхній автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево.