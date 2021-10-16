У Польщі українці потрапили у ДТП: трагічно загинула 19-річна дівчина

У Польщі українці потрапили у ДТП: трагічно загинула 19-річна дівчина

Водій виїхав на зустрічну смугу.

У Любуському воєводстві на заході Польщі у ДТП потрапив автомобіль з українцями. Загинула 19-річна пасажирка.

Про це пише Gazeta Lubuska.

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Аварія сталася на дорозі між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan, 31-річний українець,виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.

У результаті аварії 19-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій та інші пасажири не постраждали. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Нагадаємо:

У Польщі у місті Шамотули, 24-річний українець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив людей , які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми.

, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми. А у місті Катовіце у Польщі, у ДТП загинуло двоє молодих жителів Тернопільської області - 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій. Їхній автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево.

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