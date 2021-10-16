В Польше украинцы попали в ДТП: трагически погибла 19-летняя девушка

Водитель выехал на встречную полосу.
В Любуском воеводстве на западе Польши в ДТП попал автомобиль с украинцами Погибла 19-летняя пассажирка.
Об этом пишет Gazeta Lubuska.
Авария произошла на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Напомним
- В Польше в городе Шамотулы, 24-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.
- А в городе Катовице в Польше, в ДТП погибли два молодых жителей Тернопольской области — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Их автомобиль на скорости слетел с дороги и врезался в дерево.