В Польше украинцы попали в ДТП: трагически погибла 19-летняя девушка

В Польше украинцы попали в ДТП: трагически погибла 19-летняя девушка

Водитель выехал на встречную полосу.

В Любуском воеводстве на западе Польши в ДТП попал автомобиль с украинцами Погибла 19-летняя пассажирка.

Об этом пишет Gazeta Lubuska.

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Авария произошла на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и другие пассажиры не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним

В Польше в городе Шамотулы, 24-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей , которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. А в городе Катовице в Польше, в ДТП погибли два молодых жителей Тернопольской области — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Их автомобиль на скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

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