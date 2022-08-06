Почему листья винограда краснеют и что с ними делать

Часто можно заметить, что у некоторых сортов винограда листья на верхушках начинают краснеть. Однако это совсем не особенность растения, хотя со временем красный цвет может исчезнуть. Иногда краснеют листья винограда из-за болезней или вредителей. Что делать в этих случаях – читайте в материале ТСН.ua.

Болезнь краснуха

При краснухе могут краснеть листья винограда. При этом заболевании может привести к потере 70% урожая. Поэтому с ней нужно своевременно и правильно бороться.

Следует обратить внимание, что листья краснеют только у цветного винограда, если краснуха появилась на белых сортах, тогда листья побуреют или пожелтеют.

Также нужно запомнить, в этом случае имеет место лишь очаговое покраснение. Потому что листья могут становиться красными также из-за недостатка калия или фосфора. Однако тогда цвет меняется равномерно.

Чтобы избавиться от краснухи на винограде, рекомендуется использовать те же препараты, что и от мильдью (ложной мучнистой росы). То есть подходят препараты, в состав которых входит медь.

В конце августа часто происходит повторное заражение виноградника. А потому важно не упустить этот момент.

Клещ

Краснеют листья винограда также от клеща, который живет с нижней стороны листьев и плетет небольшую паутинку. Уничтожать клеща следует только магазинными препаратами (Куммулус, Тиовит Джет). Хотя некоторые садоводы также используют коллоидную серу.

Не забывайте, что через 1-2 недели обработку повторяют. Повторная обработка требуется потому, что как раз в это время из отложенных яиц появляются новые особи. Если не возделывать виноград от клеща вовремя, можно потерять до 30% урожая. А оставшиеся ягоды будут горькими и мелкими.

Цикадка

Цикадка — мелкое насекомое, несколько напоминающее кузнечика. Она кусает лозу, после чего место над укусом краснеет. Цикадка также переносит инфекционные и вирусные болезни. Ее численность увеличивается в период сильной жары. Для борьбы с этим насекомым используют магазинные средства (Актеллик, Фуфан, Карбофос).

А еще стоит отметить, что цикадка очень не любит запах лука и чеснока. Поэтому старается держаться от них подальше.