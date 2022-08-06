Чому листя винограду червоніє і що з ним робити

Часто можна помітити, що у деяких сортів винограду листя на верхівках починає червоніти. Однак це зовсім не особливість рослини, хоча з часом червоний колір і може зникнути. Інколи червоніє листя винограду через хвороби або шкідників. Що робити в цих випадках - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хвороба краснуха

За краснухи може червоніти листя винограду. При цьому хвороба може призвести до втрати 70% врожаю. Тому з нею потрібно вчасно та правильно боротися.

Варто звернути увагу, що листя червоніє лише у кольорового винограду, якщо краснуха з'явилася на білих сортах, тоді листя побуріє або пожовтіє.

Також потрібно запам'ятати, в цьому випадку має місце лише осередкове почервоніння. Тому що листя може ставати червоним також через нестачу калію чи фосфору. Однак тоді колір змінюється рівномірно.

Щоб позбутися краснухи на винограді, рекомендовано використовувати ті самі препарати, що і від мільдью (несправжньої борошнистої роси). Тобто підходять препарати, до складу яких входить мідь.

Наприкінці серпня часто трапляється повторне зараження виноградника. А тому важливо не пропустити цей момент.

Кліщ

Червоніє листя винограду також від кліща, який живе з нижньої сторони листі та плете невелику павутинку. Знищувати кліща варто лише магазинними препаратами (Куммулус, Тіовіт Джет). Хоча деякі садівники також використовують колоїдну сірку.

Не забувайте, що через 1-2 тижні обробляння повторюють. Повторне обробляння потрібно тому, що якраз в цей час з відкладених яєць з'являються нові особини. Якщо не обробити виноград від кліща вчасно, можна втратити до 30% врожаю. А ті ягоди, які залишаться, будуть гіркими та дрібними.

Цикадка

Цикадка - дрібна комаха, яка дещо нагадує коника. Вона кусає лозу, після чого місце над укусом червоніє. Цикадка також переносить інфекційні та вірусні захворювання. Її чисельність збільшується в період сильної спеки. Для боротьби з цією комахою використовують магазинні засоби (Актеллік, Фуфан, Карбофос).

А ще варто зазначити, що цикадка дуже не любить запаху цибулі і часнику. А тому намагається триматися від них подалі.