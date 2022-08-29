Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Почему стоит добавить соль в воду для мытья полов: полезный лайфхак

Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Почему стоит добавить соль в воду для мытья полов: полезный лайфхак

Почему стоит добавить соль в воду для мытья полов: полезный лайфхак / Фото: Pexels

Во время уборки дома очень хочется, чтобы пол блестел от чистоты и оставался таким долгое время. Есть немало специальных средств среди бытовой химии, но если вы не хотите ее использовать, можно взять обычную поваренную соль. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Некоторые могут запросто обойтись без профессиональных средств для мытья полов, а вместо них используют всего лишь один ингредиент, который можно найти на каждой кухне.

Поваренная соль уже давно зарекомендовала себя не только как отличная приправа, но и как незаменимый помощник в бытовых делах. И чтоб помыть пол, необходимо уяснить один обычный лайфхак: на одно ведро теплой воды (10 л.) добавить 2 столовые ложки соли и отлично размешать. Затем мыть пол как обычно.

Почему следует добавлять соль в воду для мытья полов? Этот компонент имеет свои преимущества:

  1. Хлорид натрия – отличное средство для чистки. Он поможет быстро и эффективно собрать всю грязь с поверхности. А еще соль смягчает воду.
  2. Соль не оставит на полу разводов и липких следов, которые могут появляться после мойки другими моющими средствами.
  3. Хлорид натрия безопасен практически для любой поверхности, независимо от материала.
  4. У соль нет неприятного запаха, который может навредить здоровью.
  5. Соль защитит от бактерий и пылевых клещей лучше любого другого средства.
  6. Она полностью безопасна и не вызывает аллергии.

Похожие темы:

Следующая публикация