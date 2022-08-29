Почему стоит добавить соль в воду для мытья полов: полезный лайфхак

Во время уборки дома очень хочется, чтобы пол блестел от чистоты и оставался таким долгое время. Есть немало специальных средств среди бытовой химии, но если вы не хотите ее использовать, можно взять обычную поваренную соль. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Некоторые могут запросто обойтись без профессиональных средств для мытья полов, а вместо них используют всего лишь один ингредиент, который можно найти на каждой кухне.

Поваренная соль уже давно зарекомендовала себя не только как отличная приправа, но и как незаменимый помощник в бытовых делах. И чтоб помыть пол, необходимо уяснить один обычный лайфхак: на одно ведро теплой воды (10 л.) добавить 2 столовые ложки соли и отлично размешать. Затем мыть пол как обычно.

Почему следует добавлять соль в воду для мытья полов? Этот компонент имеет свои преимущества: