Чому варто додати сіль у воду для миття підлоги: корисний лайфгак

Під час прибирання будинку дуже хочеться, щоб підлога блистіла від чистоти та залишалася такою довгий час. Існує чимало спеціальних засобів серед побутової хімії, але якщо ви не бажаєте її використовувати, можна взяти звичайну кухонну сіль. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Дехто може запросто обійтися без професійних засобів для миття підлоги, а замість них використовують всього лише один інгредієнт, який можна знайти на кожній кухні.

Кухонна сіль вже давно зарекомендувала себе не лише як чудова приправа, але й як незамінний помічник в побутових справах. І щоб помити підлогу, потрібно запам'ятати один простий лайфгак: на одне відро теплої води (10 літрів) додати 2 столові ложки солі і добре розмішати. Потім мити підлогу як зазвичай.

Чому варто додавати сіль у воду для миття підлоги? Цей компонент має свої переваги: