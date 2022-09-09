Почему стоит есть яйца на завтрак: семь причин

Очень легко и просто сварить или пожарить яйца на завтрак. Однако многие люди боятся часто есть этот продукт, мол, потому что он повышает уровень холестерина в организме. Так ли это на самом деле и почему стоит с утра кушать яйца — читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказала автор книги о питании Жюль Кленси, которая также имеет степень в области пищевой науки, изданию Lifehack, яйца можно назвать отличным вариантом для завтрака. А еще она назвала семь причин, почему их следует есть именно утром.

Почему нужно есть яйца на завтрак

Вы будете сыты дольше – и вам не захочется перекусить до обеда. Также благодаря жирам и белку в этом продукте организм поддерживает бодрость. Яйца помогают в потере лишнего веса – согласно результатам исследования, люди, которые любят есть яйца на завтрак, скорее теряют вес, по сравнению с теми, кто останавливается на выпечке или круассанах. Этот продукт является отличным источником белка – а также в них есть все незаменимые аминокислоты, которые нужны человеку каждый день. Яйца стоят недорого – если сравнивать стоимость яиц и других продуктов с высоким содержанием белка (например, красным мясом), то она гораздо доступнее. Яйца не поднимут уровень холестерина – хотя в них действительно содержится определенное количество холестерина, однако последние исследования показали, что он никоим образом не влияет на уровень холестерина в вашем организме, поэтому не стоит волноваться, что этот продукт увеличивает риск развития болезни сердца и сосудов. Благодаря яйцам развивается память и мозг – в них содержится особое вещество, холин, которое стимулирует развитие мозга и улучшает его работу, а также положительно влияет на бдительность и память. А вот отсутствие холина может стать причиной отложения жира в печени, повреждения почек и кровотечений. Такой завтрак хорошо влияет на зрение – в яйцах также содержатся антиоксиданты (зеаксантин и лютеин), помогающие защитить глаза от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Также они сокращают возможность развития катаракты в молодом возрасте.

Следовательно, следует добавить яйца в свой ежедневный рацион и начинать свой день именно с блюд с этим продуктом.