Чому варто їсти яйця на сніданок: сім причин

Дуже легко і просто зварити чи посмажити яйця на сніданок. Проте багато людей боїться часто їсти цей продукт, мовляв, тому що він підвищує рівень холестерину в організмі. Чи так це насправді і чому варто зранку смакувати яйцями - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіла авторка книжки про харчування Жюль Кленсі, яка також має ступінь в галузі харчової науки, виданню Lifehack, яйця можна назвати чудовим варіантом для сніданку. А ще вона назвала сім причин, чому їх варто їсти саме зранку.

Чому потрібно їсти яйця на сніданок

Ви будете ситими довше - і вам не захочеться перекусити аж до обіду. Також завдяки жирам та білку у цьому продукті, організм підтримує бадьорість. Яйця допомагають у втраті зайвої ваги - згідно з результатами дослідження, люди, які люблять їсти яйця на сніданок, швидше втрачають вагу, в порівнянні з тими, хто зупиняється на випічці чи круасанах. Цей продукт є чудовим джерелом білка - а також в них є всі незамінні амінокислоти, які потрібні людині щодня. Яйця коштують недорого - якщо порівнювати вартість яєць та інших продуктів з високим вмістом білка (наприклад, червоним м'ясом), то вона набагато доступніша. Яйця не піднімуть рівень холестерину - хоча в них дійсно міститься певна кількість холестерину, однак останні дослідження показали, що він жодним чином не впливає на рівень холестерину в вашому організмі, а тому не варто хвилюватися, що цей продукт збільшує ризик розвитку хвороби серця та судин. Завдяки яйцям розвивається пам'ять та мозок - в них міститься особлива речовина, холін, яка стимулює розвиток мозку та покращує його роботу, а також позитивно впливає на пильність і пам'ять. А ось відсутність холіну може стати причиною відкладення жиру в печінці, пошкодження нирок та кровотеч. Такий сніданок гарно впливає на зір - в яйцях також містяться антиоксиданти (зеаксантин та лютеїн), які допомагають захистити очі від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання. Також вони зменшують можливість розвитку катаракти у молодому віці.

Отже, варто додати яйця до свого щоденного раціону та починати свій день саме зі страв з цим продуктом.