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Пора сажать арбуз и дыню: благоприятные дни для бахчевых культур

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Пора сажать арбуз и дыню: благоприятные дни для бахчевых культур

Когда сажать арбуз

Советы, когда и как сажать арбуз и дыню

Арбуз, дыня – это растения, которые любят тепло и солнце. Поэтому высаживать их в почву нужно, когда наступает постоянное тепло, дневная и ночная температура воздуха стабилизируется, исчезает риск заморозков. Для их посадки важно, чтобы земля прогрелась до 18-20℃. Обычно такая температура воздуха и почвы характерна для конца апреля. В этом году после холодной весны, долгожданное тепло пришло лиге в конце мая.

Какие благоприятные дня для посева арбузов и дынь в 2023 году

Благоприятными для посева арбузов на днях в мае 23-25 числа.

Важно семена бахчевых культур подготовить к посеву

Как правильно подготовить семена арбуза и дыни

  • Семена перебирают, калибруют, выбраковывают поврежденные.
  • Чтобы проверить всхожесть семян, их опускают в соленый раствор на 10 минут. Семена, которые выплыли на поверхность — пустые, их нужно выбросить, они не дадут всходов. Оставшиеся семена промыть в чистой воде и просушить.
  • После этого подготовленные семена прогревают.
  • Следующий этап – обеззараживание семян в течение 30 минут в растворе перманганата калия.
  • После этого семена нужно завернуть во влажную ткань и оставить до набухания.
  • А перед высадкой для закаливания семян нужно отправить на целый день в холодильник.

Для посадки арбузов и дынь следуйте следующим правилам:

  • Выберите место для арбузов. Они нуждаются в много света и пространства. Арбузы и дыни сажайте в лунки на расстоянии не менее 1 метра, поэтому рассчитайте, чтобы хватило места.
  • Почву нужно приготовить, добавив в нее удобрения.
  • Лучше выберите вечернее время суток для высадки арбузов, когда почва максимально прогреется.
  • Участок можно предварительно прогреть, для этого за несколько дней до высаживания семян, накрыть его тканью, пленкой, агроволокном.
  • Подготовьте лунки глубиной 10 см, расстояние между лунками должно быть не менее 50 см. Междурядье должно составлять не менее 1 метра.
  • В каждую лунку насыпьте немного золы или перегноя, увлажните лунку водой.
  • В каждую лунку положите по 2-3 семечки, присыпьте землей.
  • Для ускорения роста растений можно накрыть участок пленкой или агроволокном.

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Дата публикации
Просмотры
1122
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