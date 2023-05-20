Пора сажать арбуз и дыню: благоприятные дни для бахчевых культур

Советы, когда и как сажать арбуз и дыню
Арбуз, дыня – это растения, которые любят тепло и солнце. Поэтому высаживать их в почву нужно, когда наступает постоянное тепло, дневная и ночная температура воздуха стабилизируется, исчезает риск заморозков. Для их посадки важно, чтобы земля прогрелась до 18-20℃. Обычно такая температура воздуха и почвы характерна для конца апреля. В этом году после холодной весны, долгожданное тепло пришло лиге в конце мая.
Какие благоприятные дня для посева арбузов и дынь в 2023 году
Благоприятными для посева арбузов на днях в мае 23-25 числа.
Важно семена бахчевых культур подготовить к посеву
Как правильно подготовить семена арбуза и дыни
- Семена перебирают, калибруют, выбраковывают поврежденные.
- Чтобы проверить всхожесть семян, их опускают в соленый раствор на 10 минут. Семена, которые выплыли на поверхность — пустые, их нужно выбросить, они не дадут всходов. Оставшиеся семена промыть в чистой воде и просушить.
- После этого подготовленные семена прогревают.
- Следующий этап – обеззараживание семян в течение 30 минут в растворе перманганата калия.
- После этого семена нужно завернуть во влажную ткань и оставить до набухания.
- А перед высадкой для закаливания семян нужно отправить на целый день в холодильник.
Для посадки арбузов и дынь следуйте следующим правилам:
- Выберите место для арбузов. Они нуждаются в много света и пространства. Арбузы и дыни сажайте в лунки на расстоянии не менее 1 метра, поэтому рассчитайте, чтобы хватило места.
- Почву нужно приготовить, добавив в нее удобрения.
- Лучше выберите вечернее время суток для высадки арбузов, когда почва максимально прогреется.
- Участок можно предварительно прогреть, для этого за несколько дней до высаживания семян, накрыть его тканью, пленкой, агроволокном.
- Подготовьте лунки глубиной 10 см, расстояние между лунками должно быть не менее 50 см. Междурядье должно составлять не менее 1 метра.
- В каждую лунку насыпьте немного золы или перегноя, увлажните лунку водой.
- В каждую лунку положите по 2-3 семечки, присыпьте землей.
- Для ускорения роста растений можно накрыть участок пленкой или агроволокном.
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