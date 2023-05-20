Пора сажать арбуз и дыню: благоприятные дни для бахчевых культур

Советы, когда и как сажать арбуз и дыню

Арбуз, дыня – это растения, которые любят тепло и солнце. Поэтому высаживать их в почву нужно, когда наступает постоянное тепло, дневная и ночная температура воздуха стабилизируется, исчезает риск заморозков. Для их посадки важно, чтобы земля прогрелась до 18-20℃. Обычно такая температура воздуха и почвы характерна для конца апреля. В этом году после холодной весны, долгожданное тепло пришло лиге в конце мая.

Какие благоприятные дня для посева арбузов и дынь в 2023 году

Благоприятными для посева арбузов на днях в мае 23-25 числа.

Важно семена бахчевых культур подготовить к посеву

Как правильно подготовить семена арбуза и дыни

Семена перебирают, калибруют, выбраковывают поврежденные.

Чтобы проверить всхожесть семян, их опускают в соленый раствор на 10 минут. Семена, которые выплыли на поверхность — пустые, их нужно выбросить, они не дадут всходов. Оставшиеся семена промыть в чистой воде и просушить.

После этого подготовленные семена прогревают.

Следующий этап – обеззараживание семян в течение 30 минут в растворе перманганата калия.

После этого семена нужно завернуть во влажную ткань и оставить до набухания.

А перед высадкой для закаливания семян нужно отправить на целый день в холодильник.

Для посадки арбузов и дынь следуйте следующим правилам:

Выберите место для арбузов. Они нуждаются в много света и пространства. Арбузы и дыни сажайте в лунки на расстоянии не менее 1 метра, поэтому рассчитайте, чтобы хватило места.

Почву нужно приготовить, добавив в нее удобрения.

Лучше выберите вечернее время суток для высадки арбузов, когда почва максимально прогреется.

Участок можно предварительно прогреть, для этого за несколько дней до высаживания семян, накрыть его тканью, пленкой, агроволокном.

Подготовьте лунки глубиной 10 см, расстояние между лунками должно быть не менее 50 см. Междурядье должно составлять не менее 1 метра.

В каждую лунку насыпьте немного золы или перегноя, увлажните лунку водой.

В каждую лунку положите по 2-3 семечки, присыпьте землей.

Для ускорения роста растений можно накрыть участок пленкой или агроволокном.

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