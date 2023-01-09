Привлекают несчастье и бедность: вещи, которые следует убрать из дома

От некоторых вещей лучше отказаться, если вы не хотите привлечь в свою жизнь нищету и несчастье. Что нельзя делать дома, чтобы быть богатым и счастливым – читайте в материале ТСН.ua.

Наши предки издавна верили, что существуют действия, способные привлечь к вашей жизни богатство, счастье, семейное благополучие. Также есть такие вещи, от которых следует отказаться, чтобы не притягивать в дом нищету.

Что нельзя делать дома, если вы хотите быть счастливыми и богатыми

Итак, от каких вещей лучше избавиться:

Разбитое стекло – треснувшее окно, любимая ваза или зеркало лучше заменить или выбросить, ведь они символизируют дыру в защите дома от несчастий.

– треснувшее окно, любимая ваза или зеркало лучше заменить или выбросить, ведь они символизируют дыру в защите дома от несчастий. Любые старые вещи – к этому перечню можно отнести не только старые журналы или газеты, но также ношеную одежду, вещи с дырками. Если у вас не может подняться рука выбросить любимую кофточку, которая еще выглядит красиво, но стала на вас слишком большой или маленькой, лучше отдайте ее на благотворительность.

– к этому перечню можно отнести не только старые журналы или газеты, но также ношеную одежду, вещи с дырками. Если у вас не может подняться рука выбросить любимую кофточку, которая еще выглядит красиво, но стала на вас слишком большой или маленькой, лучше отдайте ее на благотворительность. Так называемые "мертвые" вещи – особенно засушенные цветы. Хотя такие композиции часто можно увидеть во многих домах, они приносят в дом некротическую энергетику увядания. В этот перечень следует включить также чучела животных, перья птиц, рога зверей. Хотя здесь есть определенные исключения. Например, если вы храните гербарий дочери, подарившей его вам, когда была маленькой, или декорировали дом перьями, которые не было взять из убитой птицы – тогда такие вещи не несут негативной энергетики. Если вы привезли из отпуска раковины, стоит хорошо за ними ухаживать. Увядшие же цветы лучше сразу выбрасывать.

– особенно засушенные цветы. Хотя такие композиции часто можно увидеть во многих домах, они приносят в дом некротическую энергетику увядания. В этот перечень следует включить также чучела животных, перья птиц, рога зверей. Хотя здесь есть определенные исключения. Например, если вы храните гербарий дочери, подарившей его вам, когда была маленькой, или декорировали дом перьями, которые не было взять из убитой птицы – тогда такие вещи не несут негативной энергетики. Если вы привезли из отпуска раковины, стоит хорошо за ними ухаживать. Увядшие же цветы лучше сразу выбрасывать. Мелкий мусор в кошельке или в карманах — разнообразные фантики, старые билеты и т.п. лучше сразу выбрасывать, ведь они притягивают отрицательную энергетику, которую вы заносите в свой дом.

— разнообразные фантики, старые билеты и т.п. лучше сразу выбрасывать, ведь они притягивают отрицательную энергетику, которую вы заносите в свой дом. Часы, которые не идут — это очень плохой знак. Такую вещь нужно либо отнести на ремонт, либо просто выкинуть.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.