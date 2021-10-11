Протестующие собирались под домом Зеленского: что требовали

Акция продолжалась несколько часов.

Акция протеста под домом президента — около сотни человек устроили автопробег из Киева в Конча-Заспу. Колонной приехали к дому, где живет Владимир Зеленский.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Участники акции требовали прозрачного расследования сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" — так называемый "вагнергейт". А также — ограничение влияния олигархов на политическую жизнь страны и недопущения узурпации власти в руках Банковой после отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Акция продолжалась несколько часов. Территорию вокруг президентского дома в Конча-Заспе охраняли около полутысячи нацгвардейцив и полицейских. Обошлось без столкновений и провокаций.

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