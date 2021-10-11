Протестувальники збиралися під будинком Зеленського: що вимагали

Акція тривала кілька годин.
Акція протесту під будинком президента - близько сотні людей влаштували автопробіг з Києва до Конча-Заспи. Колоною приїхали до будинку, де мешкає Володимир Зеленський.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Учасники акції вимагали прозорого розслідування зірваної спецоперації щодо затримання "вагнерівців" - так званий "вагнергейт". А також - обмеження впливу олігархів на політичне життя країни та недопущення узурпації влади в руках Банкової після відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Акція тривала кілька годин. Територію навколо президентського будинку у Конча-Заспі охороняли близько пів тисячі нацгвардійців та поліцейських. Минулося без сутичок та провокацій.