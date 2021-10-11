Протестувальники збиралися під будинком Зеленського: що вимагали

Акція тривала кілька годин.

Акція протесту під будинком президента - близько сотні людей влаштували автопробіг з Києва до Конча-Заспи. Колоною приїхали до будинку, де мешкає Володимир Зеленський.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Учасники акції вимагали прозорого розслідування зірваної спецоперації щодо затримання "вагнерівців" - так званий "вагнергейт". А також - обмеження впливу олігархів на політичне життя країни та недопущення узурпації влади в руках Банкової після відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Акція тривала кілька годин. Територію навколо президентського будинку у Конча-Заспі охороняли близько пів тисячі нацгвардійців та поліцейських. Минулося без сутичок та провокацій.

Новини України: протестувальники зібралися під будинком Зеленського

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