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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
58
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Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись из российского плена

Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись домой из плена в рамках масштабного обмена между Украиной и Россией.

Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись из российского плена

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«23-25 мая 2025 г. состоялся самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны между Украиной и россией. В результате договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, домой вернулись 1000 украинцев, среди которых пять работников ДТЭК Энерго, защищавших Украину на передовой», - говорится в нем.

В частности, из плена вернулись шахтеры Антон Кобец и Станислав Третьяков, горняк Сергей Земляной, машинист подземных установок Виталий Яворский и энергетик Дмитрий Шитра.

«Для наших коллег этот период был очень сложным, но их несокрушимость и вера каждого украинца стали решающей силой, которая помогла им выстоять и вернуться домой. Поздравляем наших героев с возвращением! Гордимся их стойкостью, мужеством и верностью Украине», - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
58
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