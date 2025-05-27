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- Украина
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Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись из российского плена
Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись домой из плена в рамках масштабного обмена между Украиной и Россией.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«23-25 мая 2025 г. состоялся самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны между Украиной и россией. В результате договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, домой вернулись 1000 украинцев, среди которых пять работников ДТЭК Энерго, защищавших Украину на передовой», - говорится в нем.
В частности, из плена вернулись шахтеры Антон Кобец и Станислав Третьяков, горняк Сергей Земляной, машинист подземных установок Виталий Яворский и энергетик Дмитрий Шитра.
«Для наших коллег этот период был очень сложным, но их несокрушимость и вера каждого украинца стали решающей силой, которая помогла им выстоять и вернуться домой. Поздравляем наших героев с возвращением! Гордимся их стойкостью, мужеством и верностью Украине», - подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.