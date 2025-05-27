Пʼятеро енергетиків та шахтарів ДТЕК повернулися з російського полону

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«23-25 травня 2025 року відбувся наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабної війни між Україною та росією. В результаті домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, додому повернулися 1000 українців, серед яких — п'ять працівників ДТЕК Енерго, що захищали Україну на передовій», - йдеться в ньому.

Зокрема, з полону повернулися шахтарі Антон Кобець та Станіслав Третяков, гірник Сергій Земляний, машиніст підземних установок Віталій Яворський та енергетик Дмитро Шитра.

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«Для наших колег цей період був надзвичайно складним, але їхня незламність та віра кожного українця стали вирішальною силою, що допомогла їм вистояти й повернутися додому. Щиро вітаємо наших героїв із поверненням! Пишаємося їхньою стійкістю, мужністю й вірністю Україні», - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.