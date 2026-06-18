РФ ударила баллистикой по областному центру: произошли попадания, есть погибший и много раненых

Дым. / © Associated Press

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Днем 18 июня в Днепре произошло несколько мощных взрывов. С 11:09 раздаются сирены из-за угрозы баллистической атаки. Россияне нанесли удары по городу.

Что известно об атаке на город, читайте в ТСН.ua.

О взрывах в областном центре сообщили местные медиа. Корреспонденты «Общественного» в 11:12 проинформировали о первом взрыве, другой произошел через несколько минут.

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Заметим, Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Сначала военные предупредили о скоростной цели, а затем баллистику — на Днепр.

Атака на Днепр

Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что российская армия ударила по городу. Есть раненые.

«Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие», — проинформировал он.

Что известно о жертвах атаки

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Впоследствии Ганжа сообщил, что один человек погиб. Число травмированных возросло до девяти человек. Восьмерых пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

«Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром», — сообщил руководитель ОВА.

Как сообщалось, ночью против 18 июня РФ ударила по Киевщине баллистикой и дронами . Прошло без пострадавших, но на территории области есть повреждения в Вышгородском и Бориспольском районах. В то же время было уничтожено около 30 русских дронов.

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