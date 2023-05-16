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С неба могут падать обломки ракет – мониторинговые каналы

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С неба могут падать обломки ракет – мониторинговые каналы

Не ходите брать обломки на сувениры. Дождитесь отбоя воздушной тревоги. / Фото: ТСН.ua

Пока опасность миновала.

С неба могут падать обломки вражеских ракет после работы ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Умерьте в себе желание получить сувенир. Держитесь подальше от окон, находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Новые запуски не зафиксированы. По предварительной информации, угроза прошла. Спасибо силам ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя.

Также мониторинговые каналы сообщают, что Россия запустила как минимум три "Кинжала", а "салюты" и звуки громких взрывов, слышавшихся в Киеве, это была работа ПВО.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2825
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