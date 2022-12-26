Сохранить связь: Киевский УПК готов обеспечить электроэнергией башни мобильных операторов

Одна башня покрывает до семи тысяч мобильных абонентов.
Руководство австрийского холдинга Pulp Mill Holding предлагает операторам мобильной связи предоставить питание по собственным ресурсам предприятий Pulp Mill Print (г. Киев, ул. Мурманская, 7) и Киевского картонно-бумажного комбината (г. Обухов, ул. Киевская, 130) для башен мобильной связи, находящихся рядом с мощностями предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ККПК, передает УНН.
“По нашим данным одна башня покрывает до семи тысяч мобильных абонентов. Понимаем, что это – капля в море, однако для нас важна жизнь каждого человека, а быть на постоянной связи со своими родными, иметь возможность услышать сигнал тревоги или вызвать скорую в случае необходимости — первоочередные потребности каждого украинца в это сложное время”, — сообщил Олег Дубровка, заместитель Председателя Наблюдательного Совета ККПК.
В пресс-службе сообщают — все мобильные операторы, готовые присоединиться к инициативе, могут позвонить по телефону +38 (044) 593-04-00 или отправить письмо на электронную почту office@pulpmillprint.com
На территории Киевского картонно-бумажного комбината по инициативе Pulp Mill Holding открылся круглосуточный Пункт Несокрушимости.
В случае веерных отключений или даже блекаута на комбинате создали все необходимые условия для горожан: туалеты, бесперебойный доступ к сети, места для работы, все необходимое для зарядки устройств, горячий чай, кофе, вкусности и даже душ.
Киевский УПК – одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд. грн., что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.