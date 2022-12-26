Звезда "Шахтера" договорился о трансфере с "Арсеналом" – СМИ

Мудрик может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик достиг предварительных договоренностей с лондонским "Арсеналом".

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

"Ведутся переговоры по переходу Михаила в "Арсенал" из "Шахтера". Вингер уже достиг принципиального соглашения с "канонирами", что подталкивает его к подписанию контракта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ньюкасл" интересуется услугами украинца.

Напомним, что в "Шахтере" не получали официального запроса по Мудрику от лондонского клуба.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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