Зірка "Шахтаря" домовився про трансфер з "Арсеналом" – ЗМІ

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик досяг попередніх домовленостей із лондонським "Арсеналом".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.

"Ведуться переговори щодо переходу Михайла до "Арсеналу" з "Шахтаря". Вінгер вже досяг принципової угоди з "канонірами", що підштовхує його до підписання контракту", – йдеться у повідомленні.

Talks in progress for Mykhaylo #Mudryk to #Arsenal from #Shakhtar. The winger has already reached an agreement in principle with #Gunners, which pushing to sign him. #Newcastle are also interested in him. #transfers #AFC https://t.co/nSqLHWMJIF — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2022

Зазначається, що "Ньюкасл" також цікавиться послугами українця.

Нагадаємо, що у "Шахтарі" не отримували офіційного запиту щодо Мудрика від лондонського клубу.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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