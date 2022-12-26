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Зірка "Шахтаря" домовився про трансфер з "Арсеналом" – ЗМІ

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Зірка "Шахтаря" домовився про трансфер з "Арсеналом" – ЗМІ

Фото: Associated Press

Мудрик може найближчим часом змінити клубну прописку.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик досяг попередніх домовленостей із лондонським "Арсеналом".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.

"Ведуться переговори щодо переходу Михайла до "Арсеналу" з "Шахтаря". Вінгер вже досяг принципової угоди з "канонірами", що підштовхує його до підписання контракту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Ньюкасл" також цікавиться послугами українця.

Нагадаємо, що у "Шахтарі" не отримували офіційного запиту щодо Мудрика від лондонського клубу.

  • Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
  • Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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Дата публікації
Перегляди
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