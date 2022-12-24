Вихованець "Шахтаря" підписав професійний контракт із командою Яремчука

Вихованець "Ворскли" та академії "Шахтаря" Олександр Якименко підписав професійний контракт із "Брюгге".

Про це повідомив футбольний агент Сергій Серебренніков.

17-річний вінгер улітку приєднався до бельгійського клубу, де виступав у складі команди U-18. Влітку 2023 року планується перехід українця до молодіжної команди (U-21) "синьо-чорних".

Нині у складі "Брюгге" виступають двоє українців – захисник Едуард Соболь і нападник Роман Яремчук.

У турнірній таблиці чемпіонату Бельгії "Брюгге" перебуває на четвертому місці. Наступний матч "синьо-чорні" проведуть із "Левеном" 26 грудня. Яремчук пропустить цю зустріч.

Читайте також:

Лідер Серії А хоче посилитися зіркою сенсації ЧС-2022

Вставляє палиці в колеса: "Аталанта" намагається зірвати оренду Малиновського

Лідер "Динамо" відмовився від подовження контракту зі столичним клубом – ЗМІ