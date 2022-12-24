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Вихованець "Шахтаря" підписав професійний контракт із командою Яремчука

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Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Вихованець "Шахтаря" підписав професійний контракт із командою Яремчука

instagram.com/sergey_serebrenniko.v/

Якименко виступає за юнацьку команду "Брюгге".

Вихованець "Ворскли" та академії "Шахтаря" Олександр Якименко підписав професійний контракт із "Брюгге".

Про це повідомив футбольний агент Сергій Серебренніков.

17-річний вінгер улітку приєднався до бельгійського клубу, де виступав у складі команди U-18. Влітку 2023 року планується перехід українця до молодіжної команди (U-21) "синьо-чорних".

  • Нині у складі "Брюгге" виступають двоє українців – захисник Едуард Соболь і нападник Роман Яремчук. 
  • У турнірній таблиці чемпіонату Бельгії "Брюгге" перебуває на четвертому місці. Наступний матч "синьо-чорні" проведуть із "Левеном" 26 грудня. Яремчук пропустить цю зустріч.

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Дата публікації
Перегляди
616
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