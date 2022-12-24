Росія демонструє ознаки підготовки наступу з Білорусі - ISW

Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з індикаторів повномасштабного вторгнення, тому теперішнє створення такого закладу насторожило експертів.

Американські експерти з ISW кажуть, що створення польового госпіталю в Білорусі під час спільних навчань з російською армією є ознакою того, що Росія може атакувати з цього напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

“Польові госпіталі не потрібні для тренувань і можуть свідчити про готовність до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів перед тим, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення”, — зауважили військові експерти.

У звіті нагадали, що у цей час російські та білоруські військові проводять спільні військові навчання в Білорусі. Військові бази цієї країни, яка політично і фінансово залежить від Москви, доступні для російської армії і планування нападів на Україну.

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Ще однією подією, яка насторожує експертів, є візит білоруського лідера до Москви - 26 і 27 грудня Лукашенко і Путін знову зустрінуться на неформальному саміті Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Американський інститут також розглядає можливість того, що розміщення російських військ у Білорусі є диверсійною тактикою для відволікання уваги українських сил від оборони на Донбасі. Експерти припускають, що Росія насправді може розпочати наступ у Луганській області на сході України чи в іншому місці.

Голова Служби військової розвідки України Кирило Буданов також заявляв, що дії Росії в Білорусі можуть бути частиною дезінформаційної кампанії. За його словами, Україна здатна захистити свій північний кордон.

Нагадаємо, у Білорусі тривають навчання та "раптова перевірка" військ. Під час цих заходів білоруські військові відпрацьовують наступ.

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