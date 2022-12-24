Херсон знову під масованим обстрілом російських окупантів

Під вечір суботи, 24 грудня, російські військові вдруге за день масовано обстріляли Херсон. Повідомляють про щонайменше 10 вибухів.

Про це інформують у місцевих пабліках.

Як пишуть телеграми-канали, місто продовжують обстрілювати із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Закликаємо перебувати в укриттях.

Офіційних коментарів та подробиць поки немає.

24 грудня Росія обстріляла центр Херсона

Під обід 24 грудня Росія накрила вогнем людний центр Херсона. За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, удар росіян по місту був цілеспрямованим. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. За останніми даними, щонайменше 7 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона та опублікував жахливі кадри із місця трагедії. Глава держави наголосив, що світ має бачити, "проти якого абсолютного зла ми воюємо.

У Міністерстві закордонних справ закликали західних партнерів "до активної та тривалої підтримки" держави задля перемоги.

30 обстрілів за добу: війська РФ вдарили по Херсону

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