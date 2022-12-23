Арестович про наступ з Білорусі: "Психологічний терор, Х клали ми на це все"

Радник ОП сказав, що в найбожевільнішому разі Росія може кинути неготове угруповання з Білорусі на Київ просто на забій, але лише заради того, щоби відтягти українські сили зі сходу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав вкидом і тактикою психологічного терору інформацію про наступ з Білорусі, що начебто може відбутися невдовзі.

Про це Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Ми розуміємо, що це вкид. Білоруське угруповання не готове. Вони здійснюватимуть елементи тиску. Сьогодні пройшла інформація, що "білоруська армія нанесла на машини літеру К – Київ. Боже, який жах і так далі, і так далі". Це елемент психологічного тиску. І його спробують поєднати з повітряними ударами, скоріш за все. І наганяти жаху та страху, темряви до Нового року, щоб зіпсувати нам Різдво і Новий рік. Продовжують тактику психологічного терору. Але ми клали на неї ікс. От ікс клали ми на це все", – наголосив радник ОП.

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На його думку, на білорусько-українському кордоні можливі провокації в декількох місцях, щоби створити ілюзію великого наступу.

"Можна сказати так делікатно, що, звісно, там є ці 11 тисяч військ, і потрошки вони туди перекидають танчики, піхоту. Там з'явилися ПВКашники в кількості кількох десятків, можливо, кількох сотень людей. Можливі провокації. Можливий захід із північного кордону, промацування. Можливі провокації в декількох місцях північного кордону, щоб ми тримали війська, не відходили, ну і – створити ілюзію, паніку в народу – що "це тільки початок великого наступу". От вони зайшли на 2 кілометри, постріляли чи спробували зайти, ми вступили в бій, відігнали. Але це означає що? Що "прощупують", що "не сьогодні-завтра" підуть, а-я-яй!" – іронічно пояснив Арестович.

Водночас він допустив, що в найбожевільнішому разі, окупанти кинуть це неготове угруповання "просто на забій у напрямку Києва, щоб ми їх перемололи, але щоб не дати цим силам, які будуть перемелювати, перекинути на схід".

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що російська пропаганда вкидає в український інформаційний простір одну з найулюбленіших тем – "вторгнення з Білорусі" – щоби повпливати на нерви громадян напередодні свят.

Зауважимо, нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що до Гомельської області Білорусі прибули російські найманці з ПВК "Ліга", щоб підготувати провокації. У планах – обстріляти територію РБ та звинуватити в цьому українських військових.

Нагадаємо також про попередження від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про новий наступ Росії, який може відбутися або в січні, або навесні. Не виключено, що наступ може бути з Білорусі або ж зі сходу чи півдня.

Ядерний удар може бути з території Білорусі, Росія не зможе без мобілізації - Пеляса

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