Арестович о наступлении из Беларуси: "Психологический террор, Х клали мы на это все"

Советник ОП сказал, что в самом безумном случае Россия может бросить неготовую группировку из Беларуси на Киев просто на убой, но лишь ради того, чтобы оттащить украинские силы с востока.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал вбросом и тактикой психологического террора информацию о наступлении из Беларуси, что якобы может произойти вскоре.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Мы понимаем, что это вброс. Белорусская группировка не готова. Они будут осуществлять элементы давления. Сегодня прошла информация, что "белорусская армия нанесла на машины букву К – Киев. Боже, какой ужас и так далее, и так далее". Это элемент психологического давления. И его попытаются совместить с воздушными ударами, скорее всего. И нагонять ужаса и страха, тьмы к Новому году, чтобы испортить нам Рождество и Новый год. Продолжают тактику психологического террора. Но мы клали на нее икс. Вот икс клали мы на это все", – подчеркнул советник ОП.

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По его мнению, на белорусско-украинской границе возможны провокации в нескольких местах, чтобы создать иллюзию большого наступления.

"Можно сказать так деликатно, что, конечно, там есть эти 11 тысяч войск, и понемногу они туда перекидывают танчики, пехоту. Там появились ЧВКашники в количестве нескольких десятков, возможно, нескольких сотен людей. Возможны провокации. Возможен заход с северной границы, прощупывание. Возможные провокации в нескольких местах северной границы, чтобы мы держали войска, не отходили, ну и – создать иллюзию, панику у народа – что "это только начало большого наступления". Вот они зашли на 2 километра, постреляли или попытались зайти, мы вступили в бой, отогнали. Но это означает что? Что "прощупывают", что "не сегодня-завтра" пойдут, а-я-яй!" – иронично объяснил Арестович.

В то же время он допустил, что в самом безумном случае, оккупанты бросят эту неготовую группировку "просто на убой в направлении Киева, чтобы мы их перемололи, но чтобы не дать этим силам, которые будут перемалывать, перебросить на восток".

Напомним, ранее в ОП сообщили, что российская пропаганда вбрасывает в украинское информационное пространство одну из самых любимых тем – "вторжение из Беларуси" – чтобы повлиять на нервы граждан накануне праздников.

Отметим, что недавно Центр национального сопротивления сообщил, что в Гомельскую область Беларуси прибыли российские наемники из ЧВК "Лига", чтобы подготовить провокации. В планах – обстрелять территорию РБ и обвинить в этом украинских военных.

Напомним также о предупреждении от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о новом наступлении России, которое может состояться либо в январе, либо весной. Не исключено, что наступление может быть из Беларуси или с востока, или юга.

Ядерный удар может быть с территории Беларуси, Россия не сможет без мобилизации - Пеляса

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