Также суд снизил ему залог с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.
Сегодня, 22 января, Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом сообщает ТСН из зала заседания суда.
Судья Алексей Глянь объявил о решении ходатайства прокурора удовлетворить частично и продлить срок содержания Коломойского под стражей до 2 марта.
Также суд снизил ему залог с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.
Сторона защиты сообщила, что Коломойский намерен заявить отвод судьи.
"По мнению защиты, форма принятия процессуального решения (об увеличении размера залога. – Ред.) не предусмотрена была Уголовным процессуальным кодексом. В связи с этим нашим подзащитным была подана жалоба в Высший совет правосудия на указанные действия следственного судьи Гляня", – сказал адвокат Вячеслав Краглевич.
Кроме того, у стороны защиты есть "сомнения в беспристрастности следователя судьи Гляня".
"... Потерпевшим лицом в данном уголовном производстве признан "Приватбанк"... Согласно декларации членов семьи следственного судьи Гляня, жена следственного судьи имеет депозит в "Приватбанке". В связи с этим действия... могут вызывать сомнения в его беспристрастности", – говорит Краглевич.
В свою очередь врач Коломойского, присутствовавший на заседании, напомнил о наличии у бизнесмена заболеваний, нуждающихся в медицинском сопровождении и обследованиях. В частности, речь идет о хронических болезнях и проблемах сердечно-сосудистой системы.
Адвокат Краглевич уточнил, что медицинское обеспечение его подзащитного не изменилось к лучшему. Поэтому сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест. Однако суд отказал, а также отклонил ходатайство о передаче бизнесмена на поруки.
Дело Коломойского
Напомним, что 27 октября 2023 года суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.
2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен.
7 сентября НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в деле "ПриватБанка".
15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения в части залога, увеличив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.
16 ноября в Апелляционном суде рассматривалась жалоба на продление содержания бизнесмена под стражей. Коломойского оставили под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залогу более чем в 3 млрд грн. Защита подчеркивала, что такая сумма неподъемна.
17 ноября суд рассмотрел апелляцию по бездействию генпрокурора и отказу в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по его делу. Ее оставили без удовлетворения.
Заметим, что защита бизнесмена отмечает: у Коломойского серьезные проблемы со здоровьем, а потому он не может находиться за решеткой. По словам адвоката, бизнесмен страдает сахарным диабетом и панкреатитом и до помещения в изолятор находился на постоянной медицинской терапии.
23 ноября 2023 года Игорь Коломойский обратился к генпрокурору с открытым письмом, в котором пожаловался на пристрастность представителей Офиса Генерального прокурора и затягивание расследования.
28 ноября Шевченковский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года.
Также сообщалось, что бизнесмен через суд будет возвращать украинское гражданство.
"Упрекающие" Коломойскому
Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.