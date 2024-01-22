Суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей

Также суд снизил ему залог с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Сегодня, 22 января, Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает ТСН из зала заседания суда.

Судья Алексей Глянь объявил о решении ходатайства прокурора удовлетворить частично и продлить срок содержания Коломойского под стражей до 2 марта.

Также суд снизил ему залог с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Сторона защиты сообщила, что Коломойский намерен заявить отвод судьи.

"По мнению защиты, форма принятия процессуального решения (об увеличении размера залога. – Ред.) не предусмотрена была Уголовным процессуальным кодексом. В связи с этим нашим подзащитным была подана жалоба в Высший совет правосудия на указанные действия следственного судьи Гляня", – сказал адвокат Вячеслав Краглевич.

Кроме того, у стороны защиты есть "сомнения в беспристрастности следователя судьи Гляня".

"... Потерпевшим лицом в данном уголовном производстве признан "Приватбанк"... Согласно декларации членов семьи следственного судьи Гляня, жена следственного судьи имеет депозит в "Приватбанке". В связи с этим действия... могут вызывать сомнения в его беспристрастности", – говорит Краглевич.

В свою очередь врач Коломойского, присутствовавший на заседании, напомнил о наличии у бизнесмена заболеваний, нуждающихся в медицинском сопровождении и обследованиях. В частности, речь идет о хронических болезнях и проблемах сердечно-сосудистой системы.

Адвокат Краглевич уточнил, что медицинское обеспечение его подзащитного не изменилось к лучшему. Поэтому сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест. Однако суд отказал, а также отклонил ходатайство о передаче бизнесмена на поруки.