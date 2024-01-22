Суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою

Також суд зменшив йому заставу із 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Сьогодні, 22 січня, Шевченківський районний суд міста Києва подовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє ТСН із зали засідання суду.

Суддя Олексій Глянь оголосив про рішення клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання Коломойського під вартою до 2 березня.

Також суд зменшив йому заставу із 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Сторона захисту повідомила, що Коломойський хоче заявити відвід судді.

"На думку захисту, форма ухвалення процесуального рішення (про збільшення розміру застави. – Ред.) не передбачена була Кримінальним процесуальним кодексом. У зв’язку з цим нашим підзахисним була подана скарга до Вищої ради правосуддя на вказані дії слідчого судді Гляня", – сказав адвокат В'ячеслав Краглевич.

Крім того, у сторони захисту є "сумніви у неупередженості слідчого судді Гляня".

"... Потерпілою особою в даному кримінальному провадженні визнаний "Приватбанк"… Згідно декларації членів сім’ї слідчого судді Гляня, дружина слідчого судді має депозит в "Приватбанку". У зв’язку з цим дії... можуть викликати сумніви в його неупередженості", – каже Краглевич.

Своєю чергою лікар Коломойського, який був присутній на засіданні, нагадав про наявність у бізнесмена захворювань, які потребують медичного супроводу та обстежень. Зокрема, йдеться про хронічні хвороби і проблеми серцево-судинної системи.

Адвокат Краглевич уточнив, що медичне забезпечення його підзахисного не змінилося на краще. Через це сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Однак суд відмовив, а також відхилив клопотання про передачу бізнесмена на поруки.