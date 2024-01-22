Також суд зменшив йому заставу із 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.
Сьогодні, 22 січня, Шевченківський районний суд міста Києва подовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє ТСН із зали засідання суду.
Суддя Олексій Глянь оголосив про рішення клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання Коломойського під вартою до 2 березня.
Також суд зменшив йому заставу із 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.
Сторона захисту повідомила, що Коломойський хоче заявити відвід судді.
"На думку захисту, форма ухвалення процесуального рішення (про збільшення розміру застави. – Ред.) не передбачена була Кримінальним процесуальним кодексом. У зв’язку з цим нашим підзахисним була подана скарга до Вищої ради правосуддя на вказані дії слідчого судді Гляня", – сказав адвокат В'ячеслав Краглевич.
Крім того, у сторони захисту є "сумніви у неупередженості слідчого судді Гляня".
"... Потерпілою особою в даному кримінальному провадженні визнаний "Приватбанк"… Згідно декларації членів сім’ї слідчого судді Гляня, дружина слідчого судді має депозит в "Приватбанку". У зв’язку з цим дії... можуть викликати сумніви в його неупередженості", – каже Краглевич.
Своєю чергою лікар Коломойського, який був присутній на засіданні, нагадав про наявність у бізнесмена захворювань, які потребують медичного супроводу та обстежень. Зокрема, йдеться про хронічні хвороби і проблеми серцево-судинної системи.
Адвокат Краглевич уточнив, що медичне забезпечення його підзахисного не змінилося на краще. Через це сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Однак суд відмовив, а також відхилив клопотання про передачу бізнесмена на поруки.
Справа Коломойського
Нагадаємо, що 27 жовтня 2023 року суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.
2 вересня бізнесменові обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.
7 вересня НАБУ повідомило Ігорю Коломойському про підозру у справі "ПриватБанку".
15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід у частині застави, збільшивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.
16 листопада в Апеляційному суді розглядали скаргу на продовження тримання бізнесмена під вартою. Коломойського залишили під вартою до 2 грудня 2023 з альтернативою застави у понад 3 млрд грн. Захист наголошував, що така сума є непідйомною.
17 листопада суд розглянув апеляцію щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі. Її залишили без задоволення.
Зауважимо, що захист бізнесмена наголошує: Коломойський має серйозні проблеми зі здоров'ям, а тому він не може перебувати за ґратами. За словами адвоката, бізнесмен страждає на цукровий діабет та панкреатит та до поміщення в ізолятор перебував на постійній медичній терапії.
23 листопада 2023 року Ігор Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом, в якому поскаржився на упередженість представників Офісу Генерального прокурора та затягування розслідування.
28 листопада Шевченківський районний суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.
Також повідомлялося, що бізнесмен через суд повертатиме українське громадянство.
Що "закидають" Коломойському
Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був. Сам бізнесмен ці звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.