Суд в Италии окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива

Кассационный суд Рима "поставил точку" по делу нацгвардейца Виталия Маркива и признал его совершенно невиновным.

Сегодня, 9 декабря, Верховный кассационный суд Рима, третья и самая высокая инстанция, окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Кассационный суд отклонил все ходатайства стороны обвинения и оставил в силе оправдательный приговор Маркиву.

Об этом рассказал активист украинского сообщества в Италии и адвокат Олесь Городецкий.

“В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!”, — отметил Городецкий в Facebook.

Сам Марков подтвердил эту информацию на странице Instagram.

"Сегодня поставлена точка! Мы выиграли в Кассационном решении. Все иски были отвергнуты. Спасибо всем причастным. Это наша общая победа. Правда всегда побеждает", — эмоционально отметил нацгвардеец.

Напомним, что нацгвардейца Виталия Маркива в Италии обвиняли в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в Италии.

В ноябре 2020 года Маркива полностью оправдали и он вернулся в Украину.

В октябре этого года Марков впервые стал отцом: у него родился сын.