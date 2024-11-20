Связано ли закрытие посольства США с усилением ядерной риторики Кремля: в дипломатической миссии ответили

Предупреждение посольства США не связано с усилением ядерной риторики Кремля. Это объясняется повышением возможной угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет со стороны РФ.

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатической миссии.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", – заявил собеседник "Общественного".

Он добавил, что гражданам США рекомендовано сделать следующее: следить за новостями в местных СМИ, определять места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой, немедленно спрятаться, если объявлена ​​воздушная тревога, и следовать указаниям украинского правительства.

При этом источник акцентировал, что ужесточение мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.

"Как сказал представитель Государственного департамента Мэтт Миллер, с начала агрессивной войны против Украины он пытался заставить и запугать как Украину, так и другие страны мира с помощью безответственной ядерной риторики и поведение... мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, но мы будем продолжать призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику».

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекратят работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и Кремле.

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