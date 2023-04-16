ТЦК нет в Едином реестре Украины: что это значит для военнообязанных

Территориальные центры комплектования и соцподдержки не зарегистрированы в Едином государственном реестре как юридические лица.

Об этом заявила адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале, пишет "Униан".

Кравченко проанализировала определение Верховного суда Украины, которым он установил фактическое отсутствие территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК) как юридических лиц. А также напомнила, что еще в 2021 году был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета". В нем отмечено, что ТЦК образуются на базе действующих военных комиссариатов путем их преобразования в течение двух месяцев.

"Все вроде бы прекрасно, все понятно, но у нас в стране существует Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц и общественных формирований", — отметила юрист Виктория Кравченко.

Виктория Кравченко показала определение Верховного суда Украины от 5 декабря 2022 года, рассматривавшего кассационную жалобу Ивано-Франковского ТЦК. В определении ВСУ указано: "В то же время в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют сведения о юрлице — Ивано-Франковский городской ТЦК СП".

Юрист подчеркнула, что государственная регистрация юридических лиц — это официальное удостоверение государством факта создания юридического лица путем внесения сведений в Единый госреестр.

"Что же выходит? Территориальные центры комплектования и соцподдержки не зарегистрированы в Едином государственном реестре как юридические лица", — заявила адвокат.

По словам юристки, если военнообязанного привлекают к админответственности за неявку в ТЦК, он при рассмотрении дела в суде должен обращать внимание на тот факт, что территориального центра комплектования нет в Едином реестре.

"Настаивайте на том, что ТЦК даже не имеют права осуществлять представительство в суде, ведь нет такого юридического лица", — говорит Кравченко.

Тем временем в Тернополе произошел очередной скандал с участием якобы работников ТЦК. Там мужчины в военной форме (очевидно, работники ТЦК) и женщины поссорились на автовокзале Тернополя. Ссора переросла в шарпанину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.