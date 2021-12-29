"Ті, що вражають": украинцы выбрали победителей ежегодной премии ТСН

Недавно на tsn.ua и сайте 1+1 завершилось голосование за номинатов ежегодной премии ТСН «Ті, що вражають». Зрители 1+1 в течение двух недель выбирали самые яркие истории украинцев, которые проявили отвагу, милосердие, стойкость и решительность во время событий уходящего года и стали героями сюжетов ТСН.

Среди двадцати пяти номинантов 2021 года голосованием на tsn.ua и сайте 1+1 были определены семь лидеров. Журналисты ТСН приедут к ним в гости, наградят статуэтками премии "Ті, що вражають" и снимут о них новые сюжеты, чтобы зрители смогли узнать, как изменилась жизнь героев. Сюжеты зрители 1+1 могут посмотреть в первую неделю нового года в эфире ТСН в 19:30.

Больше всего голосов – 21% зрители отдали за Людмилу Коваль, маму, которая отдала на донорскую пересадку сердце сына. Женщина не только подарила новую жизнь незнакомому ранее человеку, но и собственным примером продемонстрировала человечность, отвагу и милосердие к чужой беде. После ее поступка во Львовской больнице количество семей, которые согласились донировать органы погибших родственников, увеличилось в разы.

18% зрителей проголосовали за рыбака и блогера Ричарда Горду, он в Киеве спас мальчика, которого отнесло на льдине вдаль от берега Днепра.

12% голосов получила херсонская школьница Виктория Панченко, которая "взяла бронзу" на Олимпиаде гениев в США с проектом по очистке Днепра.

12% голосов получили медсестры-украинки Национального института рака, которые на отдыхе в Египте спасли жизнь белоруса. Они не сдались и продолжали сердечно-легочную реанимацию даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец.

Еще 10% проголосовали за сотрудника СБУ с позывным "Тренер", который спас жизнь подростку в тот момент, когда его ногу затянуло под лезвие в мотоблоке.

9% завоевал 17-летний Александр Оганьян, который по дороге на свидание спас жизнь водителя маршрутки в Мелитополе.

Остальные 4% голосов зрители отдали за 97-летнего теннисиста Леонида Станиславского из Книги рекордов Гиннесса, который осуществил свою мечту и сыграл матч с легендой мирового тенниса - Рафаэлем Надалем.

Напомним, "Ті, що вражають" – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, проявивших стойкость, смелость, решительность в событиях уходящего года, которые стали героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Смотрите новые истории семерых победителей премии ТСН "Ті, що вражають", в первую неделю нового 2022 года, в 19:30, только в ТСН, на 1+1.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу 1+1: +38 044 490 0101; www.1plus1.ua