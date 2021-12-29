Путин хочет упростить получение российского гражданства

Глава Кремля внес в Думу законопроект.

Российский президент Владимир Путин предложил Госдуме принять новый закон, упрощающий получение гражданства РФ.

Информация об этом появилась на сайте Думы 29 декабря.

Законопроект предусматривает сокращение количества требований для более чем 20 категорий лиц, желающих стать российскими гражданами. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, а также их детях.

Будет касаться упрощенная процедура и имеющих в России близких родственников. Это касается тех, кто имеет родственников "по прямой восходящей линии", постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ — с учетом аннексированного Крыма.

Российскими гражданами могут быть признаны:

лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР);

военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившиеся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшиеся на территориях других государств.

К слову, Путин сможет по своему усмотрению определять категории лиц, которые получат право на упрощенное получение гражданства РФ. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.