Путін хоче спростити отримання російського громадянства

Очільник Кремля вніс до Думи законопроєкт.

Російськйи президент Володимир Путін запропонував Держдумі ухвалити новий закон, який спрощує отримання громадянства РФ.

Інформація про це з'явилася на сайті Думи 29 грудня.

Законопроєкт передбачає скорочення кількості вимог для понад 20 категорій осіб, які хочуть стати російськими громадянами. Зокрема, йдеться про громадян колишнього СРСР, а також їхніх дітей.

Стосуватиметься спрощена процедура і тих, хто має в Росії близьких родичів. Це стосується тих, хто має родичів "по прямій висхідній лінії", які постійно проживали на території, що відносилась до Російської імперії чи СРСР в межах нинішнього кордону РФ - з урахуванням анексованого Криму.

Російськими громадянами можуть бути визнані:

особи, які народилися на території Російської Федерації (території РРФСР) до 6 лютого 1992 р.;

особи, у яких хоча б один із батьків яких на день народження був громадянином колишнього СРСР і постійно проживав на території Російської Федерації (території РРФСР);

військовослужбовці, які склали присягу на вірність СРСР або Російської Федерації і проходили станом на 6 лютого 1992 р. службу у військових частинах, що перебували під юрисдикцією Російської Федерації і що розташовувалися на територіях інших держав.

До слова, Путін зможе на власний розсуд визначати категорії осіб, які отримають право на спрощене отримання громадянства РФ. Це стосуватиметься громадян Білорусі, України, Молдови і Казахстану.