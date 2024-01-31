TikTok по-российски: как в Кремле используют соцсеть для пропаганды

В конце 2021 года китайская платформа ТикТок объединила миллиарды пользователей в желании поделиться короткими видео на разную тематику. Исключением не стала и Украина. По разным данным, аудитория украинского ТикТок насчитывает от 12 до 15 млн пользователей, а прирост составляет 700-900 тысяч человек в год. Основными пользователями соцсети в Украине именно молодежь от 18 до 35 лет.

Однако, к сожалению, известная соцсеть полнится не только познавательным и полезным контентом. Популярность платформы и приверженность к ней молодого поколения сделала ТикТок площадкой для продвижения идей, нарративов, манипуляций и пропаганды, которая отлично справляется с этой задачей, в частности, в руках россиян.

Как Россия использует ТикТок для дезинформации и распространения своих фейков – смотрите в новом сюжете проекта "Бувай, фейк". О ТикТок и российской пропаганде подробно говорим с фактчекером проекта "StopFake" Еленой Чурановой.

“ТикТок стал тоже активно использоваться как инструмент в войне России против Украины и, собственно, РФ использует его, чтобы продвигать определенные нарративы, например, по мобилизации. Происходит распространение того же нарратива, что и пропагандистскими медиа, что мобилизация в Украине принудительна повсюду. Какие-то отдельные видео выхватываются и распространяются массово, что по всей Украине в разных городах происходит принудительное привлечение в военкоматы людей. Все сводится к нарративу, как они называют мобилизацию “могилизацией” и что она происходит вроде бы до последнего украинца”, — рассказывает фактчекер проекта StopFake Елена Чуранова.

Мобилизация – не единственная любимая тема российской пропаганды в ТикТок. Не меньшее внимание кремлевские медийщики уделяют и украинским беженцам за границей. Так, в этой соцсети они активно распространяют фейковые истории о том, что якобы "украинская беженка жалуется на жизнь в Европе и возмущена необходимостью зарабатывать деньги", ресторан в Берлине запустил рекламу против поддержки Украины, а Германия вроде бы вообще приступила к фильтрации беженцев из Украины.

“Отдельные нарративы распространяются в отношении беженцев, когда используются, например, какие-то видео отдельных людей, которые что-то рассказывают. Например, был у нас фейк о том, что вроде бы беженец рассказывает, что его заставляют работать и что он этим возмущается, что он не хочет работать. На самом деле это было сатирическое видео. Это была такая шутка, но это массово распространялось как будто это действительное обращение реального человека, действительно этим возмущается. Такие нарративы об украинских беженцах, которые не хотят работать, хотят пользоваться только выплатами, он тоже устремляется на то, чтобы усугублять разногласия в обществе, усиливать раскол, поддерживать определенные стереотипы и работать против украинцев”, — отмечает фактчекер проекта StopFake Елена Чуранова.

Нанести вред Украине российская пропаганда пытается и создавая кампании против украинских политиков в ТикТок. В частности, вирусным в соцсети стал российский фейк о том, что полиция якобы задержала гадалку, сделавшую "отрицательное расписание таро на Зеленского". Хотя на самом деле такого инцидента не было. Департамент киберполиции, в который обращались журналисты StopFake, не располагал информацией о таком задержании.

“Также мы видим разные кампании против украинских политиков, в частности, конечно, против президента, против Владимира Зеленского. Распространяется масса видео, что вроде бы у него зависимость от наркотических веществ и здесь используются разные фейки с какими-то граффити за границей, якобы кто-то рисует его, когда он что-то употребляет. И это как будто действительно кто-то нарисовал, а на самом деле это фейк и такого граффити никогда не существовало. Или кто-то скульптуру какую сделал, посвященную этому, и такого тоже действительно не существовало. Или даже берется какое-то реальное видео с его пресс-конференции, оно перерабатывается и кто-то даже может его комментировать и показывать, что вот видите, он часто касается носа, а это доказывает то, что мы хотим показать, что он действительно наркозависимый”, — считает Елена Чуранова.

В то же время, российская пропаганда работает не только против украинского политикума. Враг также пытается показать пренебрежительное отношение к защитникам в украинской армии и подчеркивать потери, демотивировать желающих служить. Так, кремлевские СМИ и пользователи социальных сетей начали распространять на платформе фейковую информацию о том, что украинского военного "отправили" на фронт в Авдеевку за то, что он снимал видео в ТикТок, и там он якобы "погиб". На самом же деле, как выяснилось, распространяемая в Сети информация не соответствовала действительности, военный был жив, а описание ситуации, которое дал агитпроп, по его словам, было фейковым.

“На самом деле эти нарративы существуют и в традиционных медиа. Просто здесь, в ТикТок, используется этот короткий видеоформат, который наиболее сильно влияет на нашу психику, так как то, что мы видим воочию нам легче всего в это поверить. Также в этот видеоформат добавляется какая-то музыка эмоциональная, какие-то эмоциональные надписи, поэтому это очень легко действует на психику и поэтому конечно они это используют”, — пояснила фактчекер из StopFake.

Как видим, благодаря своему формату и широкому разнообразию продвигаемых тем ТикТок становится прекрасной платформой для пропаганды. А это значит, что для того, чтобы пользоваться соцсетью и не переживать из-за своей информационной безопасности, необходимо научиться проверять данные, появляющиеся на этой платформе.

“Всегда нужно искать первоисточник. Всегда нужно смотреть, кто первым начал об этом говорить и это уже покажет, насколько информация достоверна”, — призывает фактчекер Елена Чуранова.

Ища первоисточник, желательно также анализировать профиль пользователя, распространивший сомнительное видео. Обращать внимание следует на то, когда создан аккаунт, какой там контент, кто использует подобный хэштег.

В общем, хештеги – это полезный инструмент, который может помочь выявить пропаганду. Необходимо учитывать, какие хэштеги используются под видео и кто еще их использует. Таким образом, можно будет заметить, не является ли это временем хештегом, которым пользуются именно российские пользователи.

Кроме того, можно искать фото и видео с помощью обратного поиска изображений (Google Lens, TinEye, Bing и др.) и сверять их с первоисточником. Также следует искать контекст, в котором было сделано то или иное видео, чтобы не попасть на крючок манипуляции.

В то же время следует помнить, что ТикТок – это соцсеть, где есть не только взрослые, но и маленькие пользователи. Так что об их информационной безопасности тоже стоит позаботиться.

"В первую очередь – воспитывать критическое мышление, медиаграмотность. На самом деле те страны, в которых высок уровень критического мышления, они это начинают делать из детских садов. И это действительно правильно. Мы должны учить детей понимать, что то, что они видят по телевизору, в телефоне, что оно не всегда правда”, — констатирует она.

Для этого с маленькими пользователями соцсети следует периодически обсуждать, какие видео смотрит ребенок, привлекающий его внимание, какие видео его беспокоят, с кем он там общается и на кого подписано.

Кроме того, детям не помешает рассказать об угрозах, которые могут быть в Сети, подчеркнуть, что не все, что она видит, является правдой, и что хештегами и трендами могут манипулировать.

Познакомьте несовершеннолетних с простыми инструментами проверки данных, расскажите, как проверять фото и видео, и позаботьтесь о том, чтобы детский профиль был закрыт.

И напоследок помните, что Россия не гнушается никакой возможностью распространить свою пропаганду. Она готова манипулировать любыми, даже самыми чувствительными темами и применять для этого все возможные форматы и платформы.

Внимательно следите за своей информационной гигиеной, улучшайте собственную медийную грамотность и навыки проверки данных у собственных детей. И пусть в вашем пространстве будет как можно меньше пропаганды.

Этот материал подготовлен в рамках «Всеохватной информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации», которая внедряется 1+1 медиа и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции и не обязательно отражает позицию ЕС.