У "Укрнафты" и "Укртатнафты" СБУ изъяла нефтепродуктов на 800 млн грн

Служба безопасности Украины изъяла у "Укрнафты" и "Укртатнафты" 16 тысяч тонн нефтепродуктов почти на 800 млн гривен.

Правоохранители заблокировали возможный нелегальный сбыт нефтепродуктов, говорится в сообщении СБУ.

Сейчас решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.

"Установлено, что представители "Укртатнафты" в течение 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога", говорится в сообщении СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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