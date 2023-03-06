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У "Укрнафты" и "Укртатнафты" СБУ изъяла нефтепродуктов на 800 млн грн

У "Укрнафты" и "Укртатнафты" СБУ изъяла нефтепродуктов на 800 млн грн

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
502
Время на прочтение
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У "Укрнафты" и "Укртатнафты" СБУ изъяла нефтепродуктов на 800 млн грн

Фото: СБУ

Изъятые горюче-смазочные материалы планируют передать на нужды украинских военных.

Служба безопасности Украины изъяла у "Укрнафты" и "Укртатнафты" 16 тысяч тонн нефтепродуктов почти на 800 млн гривен.

Правоохранители заблокировали возможный нелегальный сбыт нефтепродуктов, говорится в сообщении СБУ.

Сейчас решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.

"Установлено, что представители "Укртатнафты" в течение 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога", говорится в сообщении СБУ.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

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Дата публикации
Просмотры
502
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