В Одессе задержали бывшего боевика "ДНР", воевавшего возле Донецкого аэропорта

Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который в 2015 году присоединился к так называемому батальону "Спарта", принадлежащему террористической организации "ДНР". В составе группировки он участвовал в боях возле Донецкого аэропорта, воевал против сил АТО на востоке Украины, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Но после полученного ранения покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное место жительства в Одесскую область. Длительное время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с поличным.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, сотрудница СБУ оказалась поклонницей "русского мира".

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