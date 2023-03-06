Дмитрий Кулеба поделился идеей вкусного постного супа

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился на своей странице в Instagram рецептом вкусного и ароматного крем-супа. Блюдо очень простое в приготовлении, и сделать его, по словам дипломата, можно из того, что есть в холодильнике. Однако вместо сливок, которые обычно добавляют в подобные супы, он рекомендует использовать кокосовое молоко, потому что сейчас продолжается Великий пост.

Ингредиенты:

тыква

морковь

лимон

лук

чеснок

острый перец

небольшая свекла

кокосовое молоко

специи по вкусу

Приготовление:

Выложите помытые и почищенные овощи на противень или сковороду, которую можно ставить в духовку, сбрызните маслом и запеките до появления красивой корочки.

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Достаньте овощи, переложите в блендер, добавьте немного кокосового молока и взбейте все до однородной консистенции. При подаче блюдо можно украсить тыквенными семенами.

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

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