Дмитрий Кулеба поделился идеей вкусного постного супа

Это идеальный рецепт, если вы соблюдаете пост.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился на своей странице в Instagram рецептом вкусного и ароматного крем-супа. Блюдо очень простое в приготовлении, и сделать его, по словам дипломата, можно из того, что есть в холодильнике. Однако вместо сливок, которые обычно добавляют в подобные супы, он рекомендует использовать кокосовое молоко, потому что сейчас продолжается Великий пост.
Ингредиенты:
- тыква
- морковь
- лимон
- лук
- чеснок
- острый перец
- небольшая свекла
- кокосовое молоко
- специи по вкусу
Приготовление:
Выложите помытые и почищенные овощи на противень или сковороду, которую можно ставить в духовку, сбрызните маслом и запеките до появления красивой корочки.
Достаньте овощи, переложите в блендер, добавьте немного кокосового молока и взбейте все до однородной консистенции. При подаче блюдо можно украсить тыквенными семенами.
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