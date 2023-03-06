В "Укрнафти" та "Укртатнафти" СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн

Вилучені паливо-мастильні матеріали планують передати на потреби українських військових.
Служба безпеки України вилучила в "Укрнафти" та "Укртатнафти" 16 тисяч тонн нафтопродуктів майже на 800 млн гривень.
Правоохоронці заблокували можливий нелегальний збут нафтопродуктів, йдеться в повідомленні СБУ.
Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.
"Встановлено, представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку", йдеться у повідомленні СБУ.
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