Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В "Укрнафти" та "Укртатнафти" СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн

В "Укрнафти" та "Укртатнафти" СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В "Укрнафти" та "Укртатнафти" СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн

Фото: СБУ

Вилучені паливо-мастильні матеріали планують передати на потреби українських військових.

Служба безпеки України вилучила в "Укрнафти" та "Укртатнафти" 16 тисяч тонн нафтопродуктів майже на 800 млн гривень. 

Правоохоронці заблокували можливий нелегальний збут нафтопродуктів, йдеться в повідомленні СБУ. 

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

"Встановлено, представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку", йдеться у повідомленні СБУ. 

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація