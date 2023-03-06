В "Укрнафти" та "Укртатнафти" СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн

Служба безпеки України вилучила в "Укрнафти" та "Укртатнафти" 16 тисяч тонн нафтопродуктів майже на 800 млн гривень.

Правоохоронці заблокували можливий нелегальний збут нафтопродуктів, йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

"Встановлено, представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку", йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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