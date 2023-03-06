Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ до ЄС – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після призначення директора Національного антикорупційного бюро, Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу до Євросоюзу.

Про це прем'єр-міністр написав у Telegram.

"Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", - йдеться у дописі.

Шмигаль додав, що призначення директора НАБУ завершило формування антикорупційної інфраструктури України.

Нагадаємо, уряд призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час візиту до Львова заявила, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу можуть початися вже цього року.

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