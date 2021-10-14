Украина 14 октября отмечает День защитников и защитниц: торжества состоятся по всей стране

Украина 14 октября отмечает День защитников и защитниц: торжества состоятся по всей стране

Это государственный праздник, который отмечается одновременно с праздниками Покровы и Днем Украинского казачества.

Поблагодарить живых и почтить память тех, кто погиб за свободу нашей страны. Сегодня в Украине отмечают День защитников и защитниц.

Как рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября, торжества состоятся по всей стране.

В частности, в центре Киева пройдет традиционное шествие в 79-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии.

14 октября в Украине отмечают с 2015 года. За год до того своим указом президент Порошенко отменил 23 февраля и взамен установил День защитника. В августе этого года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц.

Новости Украины: торжества ко Дню защитников и защитниц состоятся по всей стране

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