Украина будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных — Радуцкий

Ограничения планируют вводить как в школах, так и на предприятиях общественного питания и в транспорте.

Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, как только эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей Facebook-странице.

В случае ухудшения ситуации с ковид в Украине хотят разрешить работать только тем школам, где вакцинировано не менее 80% учителей (сейчас привита только половина педагогов от общего количества).

Радуцкий считает, что аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", — отмечает нардеп.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированы сотрудники", — добавил он.

Радуцкий также напомнил, что Украина на позапрошлой неделе получила более чем 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2.5 млн, поэтому вакцинация открыта для всех желающих. Предприятиям предлагают подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте.

"Поэтому теперь каждый решает сам — досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", — призвал он.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку