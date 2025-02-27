В Черкассах сын изнасиловал свою мать

Злоумышленнику светит до 15 лет тюрьмы.

В Черкассах 34-летний мужчина совершил преступление — он изнасиловал родную мать.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

"По данным следствия, мужчина, находясь по месту жительства в городе Черкассы, воспользовался беспомощным состоянием своей 60-летней матери, и против ее воли вступил с ней в половое сношение", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника — его содержат под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 152 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, в Черкасской области мужчина изнасиловал и убил девочку.

А в Сумской области отец признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении дочерей. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

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