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В Черкасской области мужчина изнасиловал и убил девочку

В Черкасской области мужчина изнасиловал и убил девочку

Обидчик ребенка задержан / Фото: pixabay.com

Злоумышленник также хранил детскую порнографию.

Житель Черкасской области предстанет перед судом за изнасилование и убийство малолетней.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"33-летний житель Звенигородского района совершил действия сексуального характера по отношению к малолетней и лишил ее жизни", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения досудебного расследования выявлен факт умышленного получения злоумышленником доступа к графическим файлам детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем, которые он хранил на собственных средствах связи, без цели сбыта или распространения.

В настоящее время злоумышленник продолжает находиться под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, в Сумской области отец признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении дочерей. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

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