На Черкащині чоловік зґвалтував та вбив дівчинку

Житель Черкащини постане перед судом за зґвалтування та вбивство малолітньої.

Про це повідомили в пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

"33-річний мешканець Звенигородського району вчинив дії сексуального характеру стосовно малолітньої та позбавив її життя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, виявлено факт умисного одержання зловмисником доступу до графічних файлів дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, які він зберігав на власних засобах зв’язку, без мети збуту чи розповсюдження.

Наразі зловмисник продовжує перебувати під вартою та утримується в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, у Сумській області батька визнано винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо доньок. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

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