На Сумщині батько ґвалтував рідну доньку на очах сина

У Сумській області батька визнано винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо доньок. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"Від весни 2022 року батько систематично ґвалтував свою доньку 2009 року народження, керуючись безпорадним станом дитини через її вік та легку розумову відсталість. Водночас один із братів декілька разів бачив, як батько примушує його сестру робити те, що вона не хоче. Зі слів хлопчика, сестра кричала та пручалась, однак батько на це не звертав уваги", - йдеться у повідомленні відомства.

Взимку 2023 року чоловік вчинив сексуальне насильство стосовно іншої своєї дочки 2012 року народження. Згодом старша дівчинка розповіла дорослим про систематичне насильство з боку батька.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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