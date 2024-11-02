На пункті пропуску на кордоні виникли проблеми: у черзі - сотні авто

У суботу, 2 листопада, на пункті-пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні, виникла черга з сотень авто.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Зауважимо, що напередодні повідомляли про те, що 2 листопада будуть оновлювати серверне програмне забезпечення на митному посту "Вишнє Нємецьке" (вантажний напрямок) Міхаловецької митниці. Внаслідок цього припиниться робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів.

"Станом на 11:00 роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" відновлено лише частково", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Словаччина приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами. Натомість імпортні – оформлюються в обмеженій кількості. Саме це й створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок.

Як повідомлялося, на Закарпатті з'являться нові пункти пропуску - на кордоні з Угорщиною та Румунією. Завдання - розвантажити основні вантажні пункти пропуску.

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