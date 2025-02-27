У Черкасах син зґвалтував власну матір 

Зловмисникові світить до 15 років тюрми.
У Черкасах 34-річний чоловік здійснив злочин - він зґвалтував рідну матір.
Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.
"За даними слідства, чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання у місті Черкаси, скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, та проти її волі вступив із нею у статеві зносини", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці затримали зловмисника - його тримають під вартою.
Санкція ч. 2 ст. 152 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо, на Черкащині чоловік зґвалтував та вбив дівчинку.
А у Сумській області батька визнано винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо доньок. Його засуджено до довічного позбавлення волі.
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