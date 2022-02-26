В Хмельницком распорядились выдать оружие тем, кто стремится защищать страну

Распоряжения должны быть поддержаны в Минобороны.
Руководитель Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий распорядился выдать оружие всем желающим защищать Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.
"Сергей Гамалий сообщил, что подписал распоряжение о выдаче оружия всем, кто умеет его держать и стремится защищать Украину", — говорится в сообщении.
Теперь распоряжение должно быть поддержано Министерством обороны Украины.
К слову, временно полномочия Хмельницкого областного совета делегированы областной военной администрации. Такое решение депутаты поддержали единогласно.
Напомним, на фоне вторжения России на территорию страны и продолжающихся третий день боев вокруг Хмельницкой области появятся окопы. Область собирается противодействовать российской агрессии.