В Хмельницком распорядились выдать оружие тем, кто стремится защищать страну

В Хмельницком распорядились выдать оружие тем, кто стремится защищать страну

Распоряжения должны быть поддержаны в Минобороны.

Руководитель Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий распорядился выдать оружие всем желающим защищать Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

"Сергей Гамалий сообщил, что подписал распоряжение о выдаче оружия всем, кто умеет его держать и стремится защищать Украину", — говорится в сообщении.

Теперь распоряжение должно быть поддержано Министерством обороны Украины.

К слову, временно полномочия Хмельницкого областного совета делегированы областной военной администрации. Такое решение депутаты поддержали единогласно.

Напомним, на фоне вторжения России на территорию страны и продолжающихся третий день боев вокруг Хмельницкой области появятся окопы. Область собирается противодействовать российской агрессии.