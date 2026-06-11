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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения
Вечером 11 июня в столице Украины и нескольких регионах объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Жителей призывают немедленно пройти к укрытиям или находиться в безопасных местах до официального отбоя.
По состоянию на 23:35 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.
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