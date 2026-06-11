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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
886
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Вечером 11 июня в столице Украины и нескольких регионах объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Жителей призывают немедленно пройти к укрытиям или находиться в безопасных местах до официального отбоя.

По состоянию на 23:35 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги

Карта воздушной тревоги

Напомним, в Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
886
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