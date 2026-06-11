Учительница истории показала свой результат на НМТ: откуда взялись 183 балла

Экзамен

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Киевская учительница истории Оксана Полищук набрала на НМТ 183 балла. Она показала свои результаты в сети и подвергла критике нынешний формат экзамена.

Об этом преподавательница сообщила на своей странице в Facebook.

Учительница по истории составила НМТ на 183 балла — что известно

По словам педагогицы, она до сих пор не может проанализировать свои ошибки из-за отсутствия самих вопросов в итоговом отчете. Также считает, что глубокие знания предмета мешали ей при выборе ответов. Согласно опубликованной расшифровке, Оксана Полищук набрала 48 тестовых баллов из 54 возможных.

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«Я очень ожидала, что здесь будут хотя бы вопросы. Мне не нужны правильные ответы, я не буду их дальше сливать. Но как в этом я могу проанализировать, где я, учительница с огромным опытом, ошиблась», — отметила преподавательница.

Педагогиня подчеркнула, что на экзамене не было вопросов вне утвержденной программы. Однако встречались визуальные источники, которые непосредственно в ней не прописаны. В частности, юбилейные монеты, марки или картины. По ее мнению, это может дезориентироваться абитуриентам.

«Посмотрела на монету и я подсознательно поняла, что там на аверсе, что там на реверсе, потому что у меня есть знания. А ребенок, который не видел в программе этих монет в перечне, он бы растерялся. Также с марками, картинами», — добавила она.

Результат теста по НМТ учительницы истории / © соцмережі

Кроме самих задач, учительница подвергла критике и организацию экзамена. Блок по истории она составляла после 40-минутного перерыва, во время которого детям не разрешали выходить из кабинета, только в туалет. По мнению Полищука, так долго сидеть в одном помещении — это большой стресс для выпускников.

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«И я искренне думаю о тех детях, для которых на кону стоит поступление, будущее, огромное количество переживаний. За это время можно было довести себя до полного эмоционального истощения еще до начала следующего блока», — отметила киевлянка.

В конце своего сообщения педагогиня призвала сделать систему оценивания более открытой для общества, сравнив ее с прежним форматом Внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Но хочу отметить одно: нам не хватает прозрачности. Если НМТ действительно качественный, современный, anti-коррупционный инструмент оценивания, то давайте сделаем его таким же прозрачным, каким в свое время было ВНО. Ведь доверие к системе начинается с понимания того, как она работает», — подытожила Оксана Полищук.

НМТ 2026 — последние новости

Напомним, в Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

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Кроме этого, в Одессе разгорелся скандал из-за НМТ. В Сети люди жалуются, что их дети пишут экзамен более 12 часов из-за воздушной тревоги в городе и области.

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