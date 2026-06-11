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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Ввечері 11 червня у столиці України та кількох регіонах оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Мешканців закликають негайно пройти до укриттів або перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою.

Станом на 23:35 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги / © скриншот

Карта повітряної тривоги / © скриншот

Нагадаємо, у Сумах увечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
237
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