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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння
Ввечері 11 червня у столиці України та кількох регіонах оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Мешканців закликають негайно пройти до укриттів або перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою.
Станом на 23:35 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, у Сумах увечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.
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